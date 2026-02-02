日曜劇場「リブート」相関図の変化が話題「完全に死んだ？」「芸が細かい」“生存説”浮上の人物も【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/02/02】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第3話が、1日に放送された。相関図の変化に注目が集まっている。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図から消された人物
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
裏組織で消えた10億円を巡り、組織の顧問弁護士・海江田（酒向芳）を嵌めた早瀬と一香（戸田恵梨香）。犯人は儀堂だと主張する海江田は、代表の合六（北村有起哉）からその日中に儀堂が犯人だという証拠を見つけるように指示される。
そして、海江田は（儀堂だと思っている）早瀬に接触。3年前、一香の前任であった早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）を脅し、儀堂と海江田で10億を盗む計画を立てていたこと、しかし実行前に10億が消え、夏海が失踪したことを明かす。計画を知っていたのは3人のみのため、海江田は儀堂が犯人だと確信していたのだ。
その後、儀堂のロッカーで発見したパソコンから、夏海が失踪する直前に契約したトランクルームの存在を知った早瀬と一香。トランクルームの中から、ブルーシートに包まれた大金、そして夏海の携帯と免許証を発見。早瀬は、10億を盗み、愛する妻・夏海を殺したのは儀堂だと確信し、自首を申し出るが、一香が裏で手を回し、海江田に10億円強奪・夏海殺害の罪を被せることに成功。海江田は冬橋（King & Prince永瀬廉）、霧矢（Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架）に襲われ、車で連れ去られていった。
第2話ラストでは、裏組織の会食で過去の横領が明らかとなり、冬橋に襲われ別室へ連れて行かれていた海江田。殺されたと思われていたが、実際には生存しており、第2話放送後に公開された相関図には名前が記載されていた。
しかし、第3話放送後に公開された最新の相関図では、海江田の名前が削除。この変化に視聴者からは「海江田消されてる」「完全に死んだ？」「亡くなると相関図からも消えるんだ」「芸が細かい」といった声が寄せられた。
また、第1話ラストで組織の資金に手を付けた疑いをかけられ、別室に連れて行かれた幹部・安藤（ダイアン津田篤宏）が最新の相関図には残っていることから、「まだ生きてる？」「気になりすぎる」「考察が捗る」「また出番あるかな」と“生存説”が浮上している。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
情報：TBS
