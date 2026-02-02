ハイヒール・モモコ、イケメン次男とグラミー賞参列 2ショットに「誇らしいですね」「通訳してくれるの素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月2日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルスで開催されたグラミー賞授賞式に参列した際の次男との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】61歳大御所芸人「次男さんかっこいい」フォーマル衣装での親子ショット
モモコは「グラミー賞になんと今回は、次男も行かせて貰いました」とつづり、現地で撮影した写真を3枚投稿。黒いドレスに身を包んで、フォーマルな装いの次男と腕を組んで寄り添う姿を披露している。
さらに次男について「専属通訳助かります」とも記している。
この投稿には「素敵な親子」「次男さんかっこいい」「誇らしいですね」「仲の良さが伝わる」「頼もしい」「感動しました」「通訳してくれるの素敵」などの反響が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
