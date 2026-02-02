夜のひと笑い・いちえ、復縁したイケメン恋人との密着お出かけショット公開「お似合い」「ニヤけちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが2月1日、自身のInstagramを更新。交際を公言している恋人・りょうとの2ショットを公開した。
【写真】26歳人気YouTuber「美男美女」イケメン恋人とラブラブ頬密着
いちえは「最近どハマりしてるしんちゃん！めちゃ可愛かった〜！！」とコメントし、淡路島にある「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」を訪れた際の写真を複数枚投稿。「クレヨンしんちゃん」のキャラクターのカチューシャをつけて頬を寄せ合った2ショットや、園内の「クレヨンしんちゃん」の人形と一緒に2人で撮影したショットなど、りょうとの仲睦まじい様子を公開した。
また、「4人の動画近々出るから楽しみにしててね」といちえの相方であるこうとこうの恋人・ピンちゃんも交えた4ショットなども披露している。
この投稿に、ファンからは「お似合いのカップル」「美男美女」「ラブラブすぎてニヤけちゃう」「幸せがあふれ出てる」などと反響が寄せられている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
◆いちえ、恋人とお出かけ2ショット公開
◆いちえの投稿に反響
