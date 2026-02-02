布団に入っているママの膝下に潜り込み、ママとくっついて眠るのが好きな猫ちゃん。猫ちゃんが入ってくるのは大歓迎ではあるものの、その態勢を維持するのは難しい…そんな悩みを解決するため、ママは試行錯誤して猫ちゃんが快適に眠れるスタイルを研究することに。

その結果辿り着いた光景が、21万再生を超えることとなりました。投稿には、「わかります。ずっと膝立ててるのは辛いですよね」「お顔かわいすぎ♡」と感想が寄せられることとなりました。

【動画：ママの膝下で眠るのが好きな猫→膝を立てたままの体勢は難しいので…試行錯誤の『就寝スタイル』】

ママの膝下で眠るのが大好きな桜ちゃん

ある日、Instagramアカウント『桜＆ちゃか』に投稿されたのは、ハチワレ猫の桜ちゃんが快適に過ごせる就寝スタイルを追及した光景。

ママによると、桜ちゃんはママが布団に入っている時に、ママの膝の下で眠るのが好きなのだそう。そんな桜ちゃんの行動を、ママは「大歓迎！」と話しているのですが…膝を曲げた状態で眠るのは難しいもの。

そこで、ママは桜ちゃんが快適に眠れる環境を作ってあげようと、研究を始めることにしたといいます。はたして、桜ちゃんとママはママの膝下以上にくつろげる就寝スタイルを見つけることができるのでしょうか？

試行錯誤の末、お気に入りスペースが完成！

桜ちゃんと安眠するため、桜ちゃんがぐっすりと眠れる就寝スタイルを研究することになったママ。こたつを用意してみたり、ダンボール箱で桜ちゃんが過ごしやすいスペースを作ってみたりと、ママは試行錯誤を重ねていったとのこと。その結果、桜ちゃんが一番気に入ってくれたのは…小さい机に毛布を掛けたスタイル！

机に掛けられた毛布を捲ってみると、すっかりくつろいだ様子で「なぁに？」と机の中から顔を出す桜ちゃん。色々な方法で桜ちゃんのくつろげる方法を探していたママは、この結果を経て「シンプルがいいね」と気づいたそう。

しかし、その答えを見つけられたのは、やはりママの桜ちゃんを思う気持ちと努力があったからこそでしょう。

でも、やっぱり一番好きなのは…

ママに安眠スペースを作ってもらい、ぐっすりと眠ることができるようになった桜ちゃん。しかし、やはり桜ちゃんが一番安心できるのはママのお膝のようです。それが分かるのは、別の日に投稿された爪切りの時の様子。

爪切りが苦手な猫ちゃんは少なくないため、爪切りをされる予感を感じると逃げてしまう子も少なくありませんが…なんと、桜ちゃんは爪切りが始まっても、ずっと静かにママのお膝の上に座っていたそう！

きっと爪切りの不快感よりも、ママとくっついていられる安心感の方が勝っているのでしょう。どれだけ快適な場所ができても、桜ちゃんにとって一番安心できる場所は、やっぱりママのお膝なのでした。

こちらの投稿には、「桜ちゃんのためなら試行錯誤を惜しまないママさん」「おねむな桜ちゃんの顔が可愛いです♡」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『桜＆ちゃか』では、そんな桜ちゃんとママの穏やかで幸せいっぱいな日々が綴られていますよ。

桜ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「桜＆ちゃか」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。