子猫のときは、小さなおもちゃにも一生懸命立ち向かっていった子猫。そんな子猫が1年も経つと、さまざまな経験を積んでちょっと逞しい姿を見せてくれるようになりました。猫ちゃんをお迎え後、生後2ヶ月～1歳までの様子を綴った『うちの子記念日』の投稿は再生回数2万回を突破。「写真1つ1つに思い出があるよね」「また1年、元気で楽しく過ごせますように」と、お祝いの言葉が続々と送られています。

【動画：控えめなパンチを繰り出す『生後2か月の子猫』→１年が経つと…素敵すぎる『成長記録』】

子猫時代の猫ちゃん

ある日、Instagramアカウント『aa みゅうすたぐらむ』に投稿されたのは、ハチワレ猫のみゅうちゃんがおうちに来てから1歳になるまでの様子をまとめた光景。おうちに来てすぐのみゅうちゃんは、生後2ヶ月で初めてのクリスマスを体験。クリスマスツリーのオーナメントをおもちゃだと思ったのか、ツリーに向かって一生懸命パンチをしていたといいます。

しかし、この時はまだ何が安全で何が危険なのか分からない時期。みゅうちゃんは様子をうかがうように、少し遠慮がちにパンチを繰り出すのでした。

イタズラをして慌ててしまったことも

それから数ヶ月が経ち、ますます好奇心旺盛になったみゅうちゃんは、家族の水筒ケースに頭を入れて遊んでいたそう。ぴったりのサイズの水筒ケースに頭を入れてみたのはいいものの…どうやら、ぴったりすぎて抜けなくなってしまったご様子。

水筒ケースからどうにか抜け出そうと、慌てて後ずさる光景に、なんだかクスッとしてしまいます。

そして、みゅうちゃんは飼い主さんの前で踊るように後ずさりながら、水筒ケースを頭に被ったままソファの裏へと消えていったのでした。

1歳になったみゅうちゃんのリベンジ

それから月日が経ち、おうちに来てから1年が経ったみゅうちゃんは、2度目のクリスマスを迎えることに。おうちに来たばかりのときは遠慮がちにクリスマスツリーのオーナメントと格闘していたみゅうちゃんですが…1年後のクリスマスには、見事なパンチでオーナメントを吹き飛ばしていたそう！（笑）

きっと、この1年でさまざまな経験を経た成果でしょう。そんなみゅうちゃんとの1年間をふり返って、飼い主さんは「みゅうがいてくれるから、みんなが毎日笑顔になれる」と、みゅうちゃんへ感謝の気持ちを綴るのでした。

みゅうちゃんの『うちの子記念日』の投稿には、「うちの子記念日おめでとう！」「愛がいっぱいの成長アルバムにうるうる」「これからも元気で楽しく過ごしてね」と、たくさんのお祝いのメッセージが寄せられることに。

Instagramアカウント『aa みゅうすたぐらむ』では、そんな家族たちに幸せをお届けするみゅうちゃんの日々が投稿されています。

みゅうちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「aa みゅうすたぐらむ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。