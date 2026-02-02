40・50代「着る服ない」を解決！【GU】今 → 春先まで活躍しそう♡「ゆったりカーデ」

着たい服がないから買いたいけれど、今冬服を買うのはもったいない？ それなら、今から春先まで使えるカーディガンに注目してみて。ボタンを留めればプルオーバーとして、外せば羽織として着られる【GU（ジーユー）】のゆったりカーディガンなら、大人コーデで長く活躍してくれます。

こなれ感たっぷりに着られるゆったりカーデ

【GU】「リリヤーンクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

「やわらかい肌ざわり」（公式サイトより）のリリヤーンカーディガン。きれいめにもカジュアルにも振りやすいシンプルなデザインなので、コーデに困ったときの一枚として重宝しそうです。カラーは、ブラック・ベージュ・グリーンの全3色展開。スタッフのRumiさんによると「サイズ感はSサイズでもゆったり」とのことなので、サイズ選びの参考にしてみて。

デニムシャツとレイヤードして春を先取り

「春先まで使いやすそう」とスタッフのMayuさんが紹介する、ベージュのカーディガン。爽やかなデニムシャツをレイヤードすれば、ほんのり春の訪れを感じるようなコーデに。首元や袖口、裾からもシャツを覗かせるのがシャレ見えポイント。ナロースカートを合わせれば、女性らしさもプラスできます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M