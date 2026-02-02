1.鋭い爪や牙でケガをすることがある

猫は肉食動物です。獲物を捕らえて食べるための鋭い爪や牙を持っています。人に馴れている猫が飼い主さんを攻撃することは少ないと思いますが、遊んでいるときにうっかり手を出すとケガをしてしまうことがあります。

遊びは猫にとって狩りの模倣です。ヒートアップしていると、飛びかかられたり、ひっかかれたりするので気をつけましょう。猫と遊ぶときは手を使わず、必ずおもちゃにじゃれさせて下さいね。

また、知らない人が来ると猫は警戒することがあります。お客さんの方は、猫をかわいがるつもりでも、猫の方は怖がって攻撃してしまうことも。特に小さな子どもに注意が必要です。

2.感染症を持っていることがある

「猫ひっかき病」をご存知でしょうか。文字通り、猫にひっかかれたり、噛まれることで細菌に感染し発症します。リンパ節が腫れたり、発熱などの症状が見られます。重症化することもあり、注意が必要な感染症です。

他にも、「パスツレラ症」「トキソプラズマ症」などの猫から人に移る感染症もあります。これらは猫による傷以外にも、唾液や排泄物などから感染します。猫と触れ合った後やトイレの掃除の後はよく手を洗うなど、日頃から気をつけましょう。

3.アレルギーを発症することがある

猫でアレルギーを発症する人がいます。猫を迎えてみて初めてアレルギーがわかることもあります。猫を飼っていて突然発症することもあるので、アレルギーがないからと安心はできません。

万が一、猫でアレルギーを発症してしまったら、すぐに猫を手放すのではなく医師と相談してみて下さいね。猫アレルギーでも、空気清浄機の使用やこまめな掃除、特定の部屋には猫を入れないなどの対策を講じれば、一緒に暮らせることもあります。

猫との暮らしで気をつけたいこと

猫との接し方によっては、人間の方がケガをしたり病気になってしまうことがあります。それらのリスクを回避するには、適度な距離を保つことです。

距離を保つといっても、猫とのスキンシップやコミュニケーションはお互いの絆を深めるために欠かせませんね。猫とのキスなど濃密な接触を控えたり、猫がひとりでいたいときはそっとしておいてあげるなど、適切な飼育をすることが大切なのです。

室内を清潔に保ったり、猫の爪切りなどのケアも大切です。また、猫が外へ行くと、どうしても感染症や寄生虫のリスクが高まるため、室内飼いにすることも検討するといいかもしれません。

まとめ

猫との触れ合いは、癒しです。でも、肉食動物である猫には鋭い爪や牙があり、人間に移る病気を持っていることもあります。

そんな怖い一面もある猫ですが、やみくもに恐れることはありません。怖い一面があることも理解し、正しく飼育していればリスクを回避することはできます。

注意するべきところは気をつけ、これまでと変わらず、愛猫に愛情を注いであげて下さいね。

(獣医師監修：加藤桂子)