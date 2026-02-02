

NiziU

9人組ガールズグループNiziU(ニジュー)が２日、2026年初めて放つ作品2nd EP『Too Bad』を4月1日にリリースすることを発表した。

本作は2024年7月にリリースされた『RISE UP』から約1年9ヶ月ぶりとなるEPとなり、リリースの情報とともに最新ビジュアルも公開。白い衣装をまといNiziUにしか放つことができない透明感溢れるビジュアル。

タイトル曲「Too Bad」は、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した楽曲。その他収録曲には、昨年デビュー五周年を迎えた際にサプライズで公開されたWithU(※NiziUのファンダムネーム)への想いを込めてメンバー自らが歌詞を書き下ろした「Light it Up」と、カバー曲1曲を含む全3曲が収録。

今作は形態ごとに異なる特典も。初回生産限定盤AにはJK撮影のメイキング映像、初回生産限定盤Bには28Pの撮り下ろしフォト・ブックレットが付属。新たに追加された期間生産限定盤にはメンバーソロ絵柄のビジュアルカード9枚セットとトレーディングカードスタンドが付属するなど豪華な内容に。さらに、形態ごとに異なる絵柄のトレーディングカードも。

また本日よりSonyMusic Shop限定 “WithU盤”の予約もスタート。“WithU盤”購入者対象イベントも発表された。

2026年2月14日からは、全国5都市12公演を巡る5度目となる全国ツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』が愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールAよりスタート。