阿部巨人３年目のキャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。２日目の宮崎では、赤星優志投手がＧ党のお笑い芸人と”再会”を果たしました。

キャンプ２日目の２日、サブグラウンドの隅っこで意外な交流会が開かれていた。午前の練習中、練習に励んでいた赤星優志投手がすかさずあいさつをしたのは、お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満。コンビそろって大の巨人ファンで、昨年、大鶴は体重１９０キロにあやかって背番号「１９０」のユニホームを身にまとって始球式も行った。お笑い好きの赤星は大鶴と食事をしたことがあるそうで、楽しそうに旧交を温めていた。

大鶴肥満と言えば、本拠地・東京ドームでの試合前にビジョンで流れる公式ファンクラブ「ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ」のＣＭに出演。試合前は集中力を高める大事な時間とあって赤星は凝視はしていなかったというが、「実際に会ってみて、サイズがすごいなと思いました」。昨年は２２試合に登板してキャリアハイの６勝をマーク。大鶴のエールも力に変えて、今季はさらにビッグになる。（報知プロ野球チャンネル・内藤 菜月）