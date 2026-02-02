ロッテの新キャプテンに就任したネフタリ・ソト内野手（３６）からの「ソトキャプテンからの言葉」と題された文章が２日、宮崎・都城キャンプのロッカーなどに張られた。球団が公開した全文（原文ママ）は以下の通り。

ソトキャプテンからの言葉

今日から、はっきりと理解すべき事があります。

一人じゃ絶対、優勝なんてできません。

チーム全員が方向を向いて、勝利が見えてきます。

俺たちには才能も、経験も、やる気だってあります。

一人ひとりが、チームのために何ができるか。

その結果を背負うのは、俺たち全員です。

信頼っていうのは、日々の積み重ねで勝ち取るものだと思います。

準備を怠らないこと。

やるべきことをやり遂げて、苦しい時こそ逃げないこと。

目標はハッキリしてます。優勝だ。

でも、それは開幕の日からスタートするわけじゃない。

すべては『今』、この瞬間から始まってる。

練習への姿勢、仲間への声かけ、

誰かがミスした時にどうカバーし合えるか。

誰かが崩れたら、チームが支えよう。

誰かが活躍したら、みんなの力に変えてきましょう。

今日、俺たちは選ばなきゃいけない。

野球が上手い人だけの集まりか

それとも、勝つために結束した本当のチームになるか。

さあ行こう、今から。全員で。一つになって。勝つために！