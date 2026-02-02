【ロッテ】新主将のネフタリ・ソトからのメッセージ全文公開 「１人じゃ絶対、優勝なんてできません」
ロッテの新キャプテンに就任したネフタリ・ソト内野手（３６）からの「ソトキャプテンからの言葉」と題された文章が２日、宮崎・都城キャンプのロッカーなどに張られた。球団が公開した全文（原文ママ）は以下の通り。
ソトキャプテンからの言葉
今日から、はっきりと理解すべき事があります。
一人じゃ絶対、優勝なんてできません。
チーム全員が方向を向いて、勝利が見えてきます。
俺たちには才能も、経験も、やる気だってあります。
一人ひとりが、チームのために何ができるか。
その結果を背負うのは、俺たち全員です。
信頼っていうのは、日々の積み重ねで勝ち取るものだと思います。
準備を怠らないこと。
やるべきことをやり遂げて、苦しい時こそ逃げないこと。
目標はハッキリしてます。優勝だ。
でも、それは開幕の日からスタートするわけじゃない。
すべては『今』、この瞬間から始まってる。
練習への姿勢、仲間への声かけ、
誰かがミスした時にどうカバーし合えるか。
誰かが崩れたら、チームが支えよう。
誰かが活躍したら、みんなの力に変えてきましょう。
今日、俺たちは選ばなきゃいけない。
野球が上手い人だけの集まりか
それとも、勝つために結束した本当のチームになるか。
さあ行こう、今から。全員で。一つになって。勝つために！