『ばけばけ』司之介は顔に怪我を負っていた 第87回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第87回（3日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、ついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ（高石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーが開かれる。そこに、ヘブン（トミー・バストウ）さん日録連載中の梶谷（岩崎う大）が訪れ、パーティーの理由を取材しはじめる。ヘブンのおかげで借金が返済できたと知った梶谷は早速翌朝の新聞に記事を掲載するが…町の様子にトキは違和感を覚える。
今回は、町での噂話に落ち込む、トキ（高石あかり）。心配する司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン（トミー・バストウ）。ぎこちない空気の中、玄関の外から物音が聞こえる。様子を見に行ったヘブンとトキは、そこで衝撃のモノを目のあたりにする。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、ついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ（高石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーが開かれる。そこに、ヘブン（トミー・バストウ）さん日録連載中の梶谷（岩崎う大）が訪れ、パーティーの理由を取材しはじめる。ヘブンのおかげで借金が返済できたと知った梶谷は早速翌朝の新聞に記事を掲載するが…町の様子にトキは違和感を覚える。
今回は、町での噂話に落ち込む、トキ（高石あかり）。心配する司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン（トミー・バストウ）。ぎこちない空気の中、玄関の外から物音が聞こえる。様子を見に行ったヘブンとトキは、そこで衝撃のモノを目のあたりにする。