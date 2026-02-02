櫻坂46『櫻撮』限定特典ポスター公開 2種類から1枚を選べる
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）の発売を記念して、二期生の守屋麗奈＆山崎天（崎＝たつさき）が3日午後9時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」にて生配信を行う。今回、配信日の24時間限定で販売される特典折り目なしB3ポスターの絵柄が公開された。
【写真】もう1種類の『櫻撮 VOL.01』特典ポスター
特典ポスターは2種類用意されており、好きな絵柄を1枚選ぶことができる。ポスターAは生配信に出演する守屋＆山崎の自撮り2ショット。ポスターBは、櫻坂46の現役メンバー32人全員が写った集合ショットとなっている。
こちらのポスターつき写真集は2月3日の24時間限定でオンラインショップ「Sony Music Shop」にて購入することができる。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画となっている。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
