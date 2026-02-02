【あすから】チ・チャンウク＆ウォン・ジナが“冷凍人間”に… 韓国ドラマ『僕を溶かしてくれ』放送スタート
俳優のチ・チャンウクが主演する韓国ドラマ『僕を溶かしてくれ』（全16話）が、3日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（月〜金 前7：00〜）
【場面写真】チ・チャンウク、キス寸前ショット
同作はチ・チャンウク除隊後初の復帰作。“冷凍人間”という運命を背負い、生きるために恋に落ちてはならない男女のロマンスを描いたラブコメディー。
『コンビニのセッピョル』のチ・チャンウクと『ライフ』のウォン・ジナが、番組の企画で冷凍カプセルに入り、予期せぬトラブルにより20年後に目を覚ますことになってしまう。アイドルグループGolden Childのボミンがヒロインに好意を抱く学生役で出演、さらにFTISLANDのイ・ホンギやチャ・ソヌ（B1A4出身バロ）らのカメオ出演も見どころとなっている。
■あらすじ
1999年、数々の企画を成功させてきた敏腕番組プロデューサーのマ・ドンチャンは、カプセルの中で人間を冷凍させるという実験をネタにした番組を企画する。ドンチャンはこれまで番組内で体当たりの挑戦をしてきたコ・ミランを説得し、彼女と自分自身が実験台となって凍結カプセルに入ることに。実験は24時間で終了するはずだったが、予期せぬトラブルにより2人はカプセルに取り残されてしまう。そして20年後の2019年に目を覚まし、すっかり変わってしまった世界に戸惑う。ドンチャンのかつての恋人や、ミランの元恋人、さらにミランに好意を抱く学生を巻き込んで、20年越しの多角関係が展開する。しかし、冷凍状態から目を覚ました2人は体温を33度に保たなければならず、胸を熱くさせる恋愛は命に関わることだった。
■演出
シン・ウチョル
■脚本
ペク・ミギョン
■キャスト
チ・チャンウク、ウォン・ジナ、ユン・セア、シム・ヒョンタク、ボミン（Golden Child）
【場面写真】チ・チャンウク、キス寸前ショット
同作はチ・チャンウク除隊後初の復帰作。“冷凍人間”という運命を背負い、生きるために恋に落ちてはならない男女のロマンスを描いたラブコメディー。
『コンビニのセッピョル』のチ・チャンウクと『ライフ』のウォン・ジナが、番組の企画で冷凍カプセルに入り、予期せぬトラブルにより20年後に目を覚ますことになってしまう。アイドルグループGolden Childのボミンがヒロインに好意を抱く学生役で出演、さらにFTISLANDのイ・ホンギやチャ・ソヌ（B1A4出身バロ）らのカメオ出演も見どころとなっている。
1999年、数々の企画を成功させてきた敏腕番組プロデューサーのマ・ドンチャンは、カプセルの中で人間を冷凍させるという実験をネタにした番組を企画する。ドンチャンはこれまで番組内で体当たりの挑戦をしてきたコ・ミランを説得し、彼女と自分自身が実験台となって凍結カプセルに入ることに。実験は24時間で終了するはずだったが、予期せぬトラブルにより2人はカプセルに取り残されてしまう。そして20年後の2019年に目を覚まし、すっかり変わってしまった世界に戸惑う。ドンチャンのかつての恋人や、ミランの元恋人、さらにミランに好意を抱く学生を巻き込んで、20年越しの多角関係が展開する。しかし、冷凍状態から目を覚ました2人は体温を33度に保たなければならず、胸を熱くさせる恋愛は命に関わることだった。
■演出
シン・ウチョル
■脚本
ペク・ミギョン
■キャスト
チ・チャンウク、ウォン・ジナ、ユン・セア、シム・ヒョンタク、ボミン（Golden Child）