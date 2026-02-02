しまむら「ボンボンドロップシール」“再販売なし”謝罪「さらに多くのお客様にご迷惑をおかけする可能」
しまむらは2日、オンラインサイト「しまむらパーク」にて、「ボンボンドロップシール各種」の再販売を行わないことを発表した。
【写真】61歳祖父と9歳孫の“シール交換”に400万回再生…“じーたん”のシール帳面
同シールをめぐっては、1月27日午後1時より販売を開始。しかしECサイトへのアクセスが集中し、販売を一時中断に。今後の対応については、別途案内するとしていた。
今回の発表で「社内で慎重に協議を重ねた結果、誠に勝手ながら今後オンラインストアでの再販売は行わないことといたしました。販売当日より現在に至るまで、多くのお客様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお「販売中止にあたり、以下のとおりご案内申し上げます」とし、「抽選販売についても社内で検討いたしましたが、販売当日のアクセス数を踏まえた結果、同様の大きな反響が予測され、さらに多くのお客様にご迷惑をおかけする可能性があるとの判断に至りました」といきさつも説明。
さらに「該当商品は、商品の特性上、受注生産（受注販売）での対応が出来兼ねます。予めご了承ください」「該当商品につきましては、今後一部の実店舗にて取り扱う予定ですが、店舗での取り扱い開始時期や対象店舗についてはお伝えすることが出来かねます。予めご了承ください」などの詳細も伝えた。
最後に「このたび、販売当日より現在に至るまで多くのお客様にご迷惑とご不便をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。今後はこのような事態が発生しないよう、社内体制および販売方法の見直しに努めてまいります」と謝罪。「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
販売予定だった「ボンボンドロップシール ミニ」は、サンリオやスヌーピー、ディズニーなどのキャラクター全20種類のラインアップで、価格は550円（税込）。
【写真】61歳祖父と9歳孫の“シール交換”に400万回再生…“じーたん”のシール帳面
同シールをめぐっては、1月27日午後1時より販売を開始。しかしECサイトへのアクセスが集中し、販売を一時中断に。今後の対応については、別途案内するとしていた。
今回の発表で「社内で慎重に協議を重ねた結果、誠に勝手ながら今後オンラインストアでの再販売は行わないことといたしました。販売当日より現在に至るまで、多くのお客様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
さらに「該当商品は、商品の特性上、受注生産（受注販売）での対応が出来兼ねます。予めご了承ください」「該当商品につきましては、今後一部の実店舗にて取り扱う予定ですが、店舗での取り扱い開始時期や対象店舗についてはお伝えすることが出来かねます。予めご了承ください」などの詳細も伝えた。
最後に「このたび、販売当日より現在に至るまで多くのお客様にご迷惑とご不便をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。今後はこのような事態が発生しないよう、社内体制および販売方法の見直しに努めてまいります」と謝罪。「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
販売予定だった「ボンボンドロップシール ミニ」は、サンリオやスヌーピー、ディズニーなどのキャラクター全20種類のラインアップで、価格は550円（税込）。