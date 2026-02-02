¡Ú ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê ¡Û ¡Ö¤¤¤¤¥Ù¥ë¥È¡¡¤¦¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡ÆÉ½ñ²È¡¦Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤¬½ñÅ¹³¦¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë¹ßÎ×
º£Ç¯1·î4Æü¤Ë°úÂà¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¤¬¡¢Âè2²ó¡ÖBook Fair Championship(BMC)¡×¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥ÈÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBFC¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢½ñÅ¹°÷¤Î´ë²èÎÏ¤äÇä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢½ñÅ¹¤Î¸½¾ì¤«¤é¶È³¦¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²óÁ´¹ñ82¤Î½ñÅ¹¥Õ¥§¥¢´ë²è¤«¤é1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÅçÄÕ²°½ñÅ¹¤Î¹¾Æ£¹¨¼ù¤µ¤ó¡¢Æ£¸¶¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¥Ú¥¢¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡¢¿Æ»Ò¤Ë¸þ¤±Æ±¤¸ËÜ2ºý¤ò¹ØÆÉ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥Ú¥¢ÆÉ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎMARUZEN¡õ¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¿·ÀÅ²¬Å¹¡¦µ×ÊÝÅÄÍý·Ã¤µ¤ó¤Î¡Ö£Í£Ê¿·ÀÅ²¬Å¹Î® ½ñÀÒÉ´Êª¸ì¡×¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¤â¾¡Íø¤·¡¢¿·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤¬Ãª¶¶¤µ¤ó¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ½ñ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃª¶¶¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Èà¤É¤¦¤â¡ÖÀéÇ¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹Ãª¶¶¤Ç¤¹á¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢à¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¤¤¤¤¥Ù¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤á¤È¸ì¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤«¤éà¤¼¤Ò´ë²è¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¤Ë¥É¥¥É¥¤È¤¤¤¦ÄÕ²°½ñÅ¹¤Î2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢»Ê²ñ¤«¤éà¿ÍÀ¸¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÌµ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Íá¤È¤Í¤®¤é¤¦¤ÈÃª¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢àËÍ¤Ï8²ó¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªá¤È¸ì¤ê³Ý¤±¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢àÃå´ãÅÀ¤¬¥¹¥´¥¤¡£¤Þ¤º2ºýÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦Çä¤ê¾å¤²Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Ç1ºý¤ò¶¦Í¤Ç¤Ê¤¯Æ±»þ¤ËÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¡£ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ÎÏÃÂê¤¬²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¡©¡×¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬½ÐÍè¤ëÊý¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ò´î¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Íá¤ÈÁªÉ¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²¿ÅÙ¤âËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ãª¶¶¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿´¹½¤¨¤È¤·¤Æà²¿Êâ¤âÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤ÎÄ©Àï¼Ô¤â´èÄ¥¤ë¤Î¤ÇËÜ¶È³¦¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©á¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂç³Ø4Ç¯¤È2Ç¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤ÄÃª¶¶¤µ¤ó¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¥Ú¥¢ÆÉ¡×¤Ê¤É¤¹¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤Èà¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Âß¤·¤Æ¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÌ¼¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Î¥Í¥¿¤Ä¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿á¤ÈËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ»Ò¤Î¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¿·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ÇÄ©Àï¼Ô¤òÊç¤ë¹ÅçÄÕ²°½ñÅ¹¤Î¹¾Æ£¤µ¤ó¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤ËÃª¶¶¤µ¤ó¤Ïà¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡Ö¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤µ¤¤¡ª(¼«¿®Ëþ¡¹)¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
