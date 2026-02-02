timelesz project発のユニット・ROIROM（ロイロム）のメンバーが、芸能界における悩みを打ち明ける一幕があった。

【映像】「金品を渡した方がいい」アドバイスをした芸人

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。1月30日の放送にはお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが先生として登壇。“担任役”のオードリー・若林正恭、“生徒役”の平成ノブシコブシ・吉村崇、ハライチ・澤部佑、岡本夏美、トラウデン直美、ROIROMらが出演した。

今回の授業テーマは、組織のトップ交代などに伴う「新体制」でのしくじりについて。カズレーザーが「新体制発足は一番危険な“しくじり発生タイム”」と切り出し、「新番組や事務所の人事異動などで、うまくいかないことはないか？」と生徒たちに問いかけた。

ここでカズレーザーは、顔を見合わせていたROIROMの2人（本多大夢、浜川路己）に注目。「何かありますか？」と話を振ると、本多は「トラブルというわけではないんですが…」と前置きしつつ、「僕たち自身も新人な上に、グループとしての先輩がいなくて勝手が分からない」と吐露。テレビ局での共演者への挨拶回りについて、「『初めまして、ROIROMの本多大夢と浜川路己です』みたいな流れを毎回すごく丁寧に説明してしまっている」と語り、「これって皆様的に迷惑ではないですか？」とスタジオの先輩たちに不安をぶつけた。

この謙虚で真面目な相談に対し、澤部は「いや、迷惑ではないでしょ別に」と優しくフォロー。しかし、先生役のカズレーザーは真顔で「金品を渡した方がいいと思いますね」とまさかのアドバイスを送った。これにはROIROMの2人も「いやいやいや！」と苦笑い。澤部からも「そんなルールないよ、芸能界に！」と即座にツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれていた。