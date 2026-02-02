家庭でカレーライス1食をつくるのに必要な原材料や水道光熱費から算出される「カレーライス物価指数」。

1月の発表では、カレー1食365円と過去最高値になりました。前年同月と比べると45円高くなっています。

コメやルーなどの値上がりももちろん影響しているものの、大きいのは玉ねぎ、ジャガイモの高騰です。

【写真を見る】“カレーライス物価指数”1食「365円」に！定番ジャガイモ＆玉ねぎ「今シーズンずっと高値」【ひるおび】

玉ねぎ卸売価格1.6倍 高騰のワケは？

玉ねぎの卸売価格の推移をみると、去年の9月以降右肩上がりの傾向で、1月29日の価格は252円/kgと、平年の約1.6倍となっています。

玉ねぎは、年間を通じて流通しています。

8月上旬から翌年の5月までは北海道産が主に流通し、2月上旬からは九州産が出回り始めます。去年の猛暑で北海道産の収穫量が減ってしまっているのが価格高騰の原因とみられています。

ジャガイモ卸売価格1.5倍

ジャガイモの卸売価格は1月29日の価格で290円/kgで、平年の約1.5倍の高値になっています。

ジャガイモも、生産量の約8割が北海道産です。夏の高温や干ばつの影響で出荷量が減っており、小玉傾向にあります。

鹿児島県産も出始めていますが、春先までは高値が続く見通しとなっています。

コメンテーター 中村仁美：

冷蔵庫の中で常備している野菜ばっかりじゃないですか。それが上がってくるとなると・・・

弁護士 八代英輝：

スーパーでも玉ねぎとジャガイモが高くなっているので、カレーセットとか肉じゃがセットとか、少量ずつのパックで売っているものが多くなりましたね。

価格は2倍近く・・・スーパーでは

東京都練馬区のスーパーアキダイを取材しました。

スーパーアキダイ 秋葉弘道社長：

私も40年近くこの業界にいますけど、このジャガイモと玉ねぎの値段は本当に異常ですね。

高くなると売れなくなって少し下がるタイミングがあるんですけど、今シーズンはずっと高値という状態が続いています。

スーパーアキダイでの取材時の価格はー

ジャガイモ（男爵芋）一袋 378円

玉ねぎ一袋 302円

両方とも、前年の2倍近く高くなっているそうです。

スーパーアキダイ 秋葉弘道社長：

ジャガイモは、小さいものばかりというわけではないです。小さいものを選べば多少安くなると思います。

玉ねぎに関しては本当にサイズダウンしていますね。いつもはもっと大きいサイズなんですけど、一回り小さいLサイズをいつもより数を減らして売っている状況です。

カレーを作るのに、秋葉社長が提案する野菜は、トマト。

1か月前と比べると、仕入れ価格が半値近くとお買い得になっているので、うまみたっぷりの「無水カレー」にするのがおすすめだそう。

また、これからが旬の「新玉ねぎ」も出回り始めます。

スーパーアキダイ 秋葉弘道社長：

安いかというと今はまだ安くはないですが、これからちょっと明るい兆しがありますよという感じです。

農家直伝！新玉ねぎの美味しい食べ方

兵庫県「あわじ増田ファーム」のゆきこさんに、新玉ねぎの美味しい食べ方を教わりました。

▼丸ごとスープ

新タマネギに４等分の切り込みを入れ、

ラップをして、電子レンジで5分チンするだけでトロトロに。

水を加えなくても、新玉ねぎから出る水分だけでスープになります。

お好みで塩・ポン酢・醤油・バターなどで味付けします。

▼炊き込みご飯

コメ2合に、切り込みを入れた丸ごと新玉ねぎ、好きな具材、コンソメかめんつゆを入れて炊飯器で炊き込みます。

新タマネギから水分が出るので、炊くときの水は通常より大さじ一杯分水を少なくするのがポイントです。

ハムやコーン、ツナなどを入れると子どもも大好きな味になります。

（ひるおび 2026年月日放送より）