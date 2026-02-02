飼い主さんが雪かきをしていたら、ポメラニアンが「雪をかけて」と催促してきて…？豪快に雪遊びをする光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で31万3000回再生を突破。「楽しそう」「雪大好きなんですね」といった声が寄せられています。

【動画：雪国育ちのポメラニアン→雪が降るとテンションが上がって…豪快すぎる遊び方】

雪国育ちの豪快すぎる遊び方

Instagramアカウント「kurororo9666」に投稿されたのは、雪国育ちのポメラニアン「龍之介」くんが雪遊びをする様子です。雪が降っていたある日のこと、飼い主さんがお庭で雪かきをしていたら、龍之介くんが「遊んで」と催促してきたそう。

龍之介くんは雪が大好きで、たくさん雪が降った時によくするお気に入りの遊び方があるのだとか。その遊び方とは、飼い主さんに雪をかけてもらうというもの。

飼い主さんがご要望に応えてスコップで雪をかけてあげたところ、龍之介くんは大喜び！雪をかけるたびにヘディングするようにぴょんっと飛び跳ねて、とても楽しそうに遊んでいたそう。豪快すぎる遊び方に、思わず笑ってしまいます。

全力で遊んで雪まみれに！

お家で飼っている双子のヤギ「バーディー」ちゃん＆「アルバトロス」ちゃんが、「何やってんだアイツ…」と呆れたようなお顔で見ていても、龍之介くんは「僕は雪国の冬を満喫してやるぜ！」とばかりに全力で遊び続けます。

そして何度も雪をかけてもらっているうちに、龍之介くんの黒い被毛は雪まみれに！白いポメラニアンになりかけている姿が、たまらなく可愛いです。

その後も雪遊びを満喫

その後も龍之介くんは「もっと雪かけて～」とアピールし続け、ついには雪の中でおもちゃをブンブン振り回して遊び始めたそう。

最終的には誰だかわからないくらい全身雪まみれになってしまったものの、ご本人はたっぷり雪遊びができて満足そうな様子だったとか。これからも雪が降るたびに、龍之介くんが豪快に雪遊びをする姿が見られそうですね！

この投稿には「全身で雪を楽しんでますねｗ」「めっちゃアクティブ」「可愛くて何回でも見てしまいます」「豪快なポメちゃん、素敵すぎる！」「お砂糖かけたかりんとうみたいｗ」といったコメントが寄せられています。

龍之介くんの元気いっぱいで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kurororo9666」をチェックしてくださいね。ヤギさんたちとの仲睦まじい様子にも癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kurororo9666」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。