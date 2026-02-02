真っ白な犬を散歩に連れて行ったところ、思わず声を上げてしまいそうになるまさかの出来事がTikTokで話題になっています。投稿したのは、トイプードルのまんじちゃんと暮らす「maiko_manji」さん。投稿から68.8万回以上再生され、「素晴らしい変身技！」といったコメントが寄せられています。

【動画：『嫌ァァアア！』真っ白な犬を散歩に連れて行った結果→思わず絶叫したくなる『まさかの悲劇』】

大好きな砂遊びスタート！

登場するのは、トイプードルのまんじちゃん。とある日、お散歩に来たまんじちゃんは、おもむろに地面を掘り始めたかと思うと、迷わず土の上へダイブしたといいます。まずは頭から、そして背中と念入りに地面に体をこすりつけていったんだそう。

真っ白だった毛並みは、みるみるうちに茶色へと染まっていくのでした。その姿は、まるできなこをたっぷりとまぶしたおはぎのようだったとか。足を上げて仰向けで砂遊びをしている姿が、とても楽しそうです。

茶色く染まりきったまんじちゃん

まんじちゃんは「よし、まだまだいくぞ～」と言わんばかりに体勢を変えて、砂遊びを続けていたんだそう。もはや白い部分は、お腹とお尻だけだったといいます。さらに地面を掘って、お腹をこすりつけるような仕草も見せるのでした。

心ゆくまで砂遊びを堪能したまんじちゃんは、ついに満足したようでその場へ座り込んだのだそう。さっきまでの白いトイプードルではなく、すっかり茶色いトイプードルへと進化していたのでした。

謎の犬と満足げなまんじちゃん

まんじちゃんが座り込んでいると、1匹のワンちゃんが通り過ぎたといいます。よく見るとワンちゃんの頭には、なぜか一枚の葉っぱが。まんじちゃんも気づいたのか、不思議そうにずっとワンちゃんを見つめていたんだそう。

この後に待ち受けているであろう、お風呂タイムの苦労を思うと飼い主さんの寛大さには脱帽ですね。まんじちゃんのあまりの楽しそうな様子に、「本人が幸せならそれでいいよね」と、誰もが温かい目で見守ってしまうのでした。

この投稿には「思ったよりイリュージョン」「喜んでいるのがわかるだけに止められない」「許してあげられる飼い主さんに拍手」「土乾いてるから許す」「楽しそうで何より」など、多くの人がまんじちゃんの芸術的な汚れ方に釘付けになっていました。

投稿者である「maiko_manji」さんのアカウントでは、まんじちゃんのお茶目で自由奔放な日常がたくさん公開されています。砂遊びが大好きなまんじちゃんの変身から目が離せませんね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「maiko_manji」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。