muqueが、4月15日に2ndフルアルバム『GLHF』（読み：グッドラックハブファン）をリリースする。

（関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY2レポート：AKASAKI、muque、Billyrrom…注目アクト6組に熱狂 “81分”で繋いだマイクリレーも）

あわせて、以前より発表していたツアー『muque LIVE TOUR 2026』の正式タイトルが『muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”』と発表された。同公演は、5都市のアジアツアーも追加となる。

アルバムタイトル『GLHF』は、“Good Luck, Have Fun”（グッドラック・ハブ・ファン）の略で、ゲーム開始前などに相手へエールを送る際に使われるスラング。TVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌「The 1」や、CLAN QUEENをfeatに迎えたロックナンバー「Dancing in my bad life(feat. CLAN QUEEN)」をはじめとする全10曲を収録予定だ。

初回生産限定盤には2025年7月31日に開催されたワンマンライブ『MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !” @ Zepp Shinjuku』の模様を収録。ソールドアウトの同公演の空気感を体感できる映像作品だ。

また、アルバムのリリースに向けて新ビジュアルも公開。今作のクリエイティブディレクションはTOCCHIIが手掛けており、“三原色”をコンセプトに掲げ、赤、緑、青それぞれ異なる波長を持つ3つの光を3人のmuqueになぞらえ、個々の個性が交差する瞬間をビジュアルで表現した。3つの光が重なるとき、白はただの白ではなく無数の感情を孕んだ“始まり”へと変わることを描いている。

なお、今回タイトルが発表となった『muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”』日本全国14カ所の公演チケットは現在先着先行受付中だ。また、アジアツアーのチケット詳細も順次発表予定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）