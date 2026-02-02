新庄剛志監督も「いいね！」　キャンプ未合流の日本ハム・レイエスが軽快トレ映像を公開　「シェイプアップしてる」ファン期待大

キャンプ未合流ながら、母国でトレーニングを積んでいる日本ハム・レイエス(C)産経新聞社

プロ野球は2月1日にキャンプインを迎えた。2016年以来、10年ぶりのリーグ優勝、日本一を目指す日本ハムは、昨季に本塁打、打点の2冠を獲得したフランミル・レイエスが、ソフトバンクから移籍した有原航平らとともに、合流日が未定とされている。

【動画】日本ハムのTシャツ姿で軽快にトレーニングに打ち込むレイエスを見る

そんな大砲は、母国のドミニカ共和国で、順調にトレーニングを積んでいるようだ。現地時間2月1日までに更新したインスタグラムでは、軽快にサイドステップを踏みながら、ボールを捕る練習に打ち込む動画を投稿。日本ハムのロングTシャツを身につけ、最後は満面の笑みを浮かべている。

球団公式ホームページの選手名鑑では、身長196センチ、体重135キロと紹介されているが、そのボディは引き締まって見える。コメント欄には「カッコイイよ！」「シェイプアップしてる」「ほんといまの時期はこういう細かい筋肉鍛えておくの大事だよね」といった声が寄せられた。また、新庄剛志監督も「いいね！」の反応を示している。