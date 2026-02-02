静岡県にある三島スカイウォークが、2月2日から予定していた『ネコとおでかけ』イベントの中止を発表した。

【写真】人間でも怖すぎる！ 地上から高さ70メートルの場所にある吊り橋

2015年12月に静岡県三島市にオープンした同施設。全長400メートルの歩行者専用吊り橋で、富士山と駿河湾の絶景を見ながら、空中散歩を楽しめる場所として国内外の旅行者だけでなく、地元民からも愛される人気スポットだ。

吊り橋は地上から約70メートルの高さ

吊り橋を渡った先には無料のドッグランも用意されており、ペットカートを使用すれば愛犬と渡ることが可能。幅70cm以下のカートは持ち込み可能で、有料のレンタルカートを使用すれば25kg未満のカートに入るサイズの犬まで利用できる。

愛猫と渡ることはこれまで禁止されていたが、『ネコとおでかけ』で試験的に入場を実施することを告知していた。しかし同施設は地上から約70メートルの高さがあるため、SNSでは愛猫家たちから苦言を呈する声が多く上がる結果に。

ネット上の声を受けて、公式サイトとXでは中止を発表。

《【「ネコとおでかけ」開催中止のお知らせ】 2/2（月）~開催を予定しておりました本イベントにつきまして、皆様よりいただきました多くのご意見を真摯に受け止め、検討しました結果開催を中止することといたしました。 本イベントに関するHPの情報やSNS投稿については全て削除させていただきました》

X投稿の引用欄には、

《猫は非常に繊細な性格のため慣れない環境や外で突然パニックを起こす事があります。 パニック時は防衛本能で高い所に上がろうと縦(垂直)に飛びます。こうなると制御不能で簡単にハーネスが抜けてカートから飛び出します。吊橋でパニック起こすと橋から落ちる確率が高いので中止の判断感謝いたします》

と意見を真摯に受け止め、直前で中止を決定した英断を賞賛する声がある一方、

《考案した人とそれを通した人がいることが不思議で、そもそも検討することがおかしな企画だったので良かったです》

と、企画が通ったこと自体を問題視する人も。

「Googleマップのクチコミなどでは以前から、“犬は渡れるのに猫と一緒に渡れないのはおかしい！”という不満の声も定期的に上がっていたため、2月22日の“猫の日”に合わせて試験実施を決定したのでしょう。ただ、人間でも怖がる人がたくさんいるような高さなので、ビックリした時に垂直ジャンプをしてしまうネコちゃんと一緒に渡るのはペットカートを使っても危険だと思います」（トラベルライター）

同イベントを企画した経緯などを同施設に問い合わせたものの、

「検討した結果、中止することになりました。すでにホームページで発表している以上の対応はできませんので、個別の回答は控えさせていただきます」

という回答に留まった。猫の日に合わせて、多くのイベントが企画されると思うが、ネコちゃんのことを第一に考え、慎重に検討してほしいものだ。