¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ù¼ãô¦¤¬½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¡45µåÅê¤²¡Öº£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¡×
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¡¢½ù¼ãô¦¤¬2Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÅêµå¤ä¡¢ÊÑ²½µå¤â¸ò¤¨¤Æ45µå¤òÅê¤²¡Öº£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÎÏ¤Ï6¡¢7³ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Åê¤¸¤¿¡£WBC¤Ç¤ÏÂæÏÑÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£