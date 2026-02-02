パイレーツのサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手（２３）の恋人でインフルエンサーのオリビア・ダンさん（２３）が１日（日本時間２日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自主トレ中のスキーンズのブルペン投球で打者役を務めた様子を投稿した。

先日もファン注視の中、スキーンズがブルペンで投球する動画がＭＬＢ公式に取り上げられ、とんでもない変化に反響が起こった。

今回、ダンさんが「究極の信頼テスト」と題してアップした動画は、室内ブルペンでの投球。右打席に緑のヘルメットを着用し、上は黒の長袖、下は同じく黒のレギンス姿のダンさんがかなり腰を引きながら立った。

恋人に気をつかってかスキーンズは外角に直球を投じた。ダンさんはピクリとも動けずボールを見送り「怖かった〜」とコメント。その後はメジャートップの右腕に尊敬のまなざしを送った。

これをＭＬＢ公式インスタグラムも引用。「オリビア・ダンがスキーンズのブルペン投球で打席に立った」と紹介すると、「野球にロマンを感じないなんてありえるのか？」とコメントを寄せた。

ＭＬＢ公式にダンさんも反応。「次の打席では、（スキーンズ得意の）バックドア・シンカーを完全に攻略するつもりだ」とジョークを投稿した。