秋野暢子、3品並んだ朝食の食卓公開「栄養バランスバッチリ」「体に良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】女優の秋野暢子が2月2日、自身のInstagramを更新。フルーツを添えた朝食を公開した。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「体に良さそう」デコポン＆具沢山ヨーグルトなど並んだリアルな朝食
秋野は「今朝は頂きましたデコポンを、朝ご飯にフルーツに」と記し、デコポンを顔の横に持ったショットを公開。皮をむいたデコポンが盛られた皿の他に「抹茶と豆のトースト コナコーヒー 骨の味方MBP 定番のヨーグルト＆フルーツときな粉とアーモンドとはちみつ」といった2皿とドリンクが並んだ朝食の食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「最高の朝食」「栄養バランスバッチリ」「ヘルシーで体に良さそう」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
