aespaジゼル、ベッドルームでの美脚ショットに反響「大人の雰囲気」「印象変わる」
【モデルプレス＝2026/02/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が2月1日、自身のInstagramを更新。ベッドルームで撮影したプライベート感のある写真を披露し、注目を集めている。
【写真】25歳K-POP美女「大人の雰囲気」ベッドルームで素足全開
ジゼルは室内でくつろぐ様子を3枚投稿。白を基調とした空間で、白いシャツにスラリと伸びる脚が際立つショート丈のボトムスを合わせ、ベッドの横に座る自然体な落ち着いた姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「二度見した」「ため息でちゃう」「大人の雰囲気」「印象変わる」「レベチ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
