第2子妊娠中のラブリ、ふっくらお腹のマタニティ姿公開「母の表情」「神々しい美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】モデルのラブリが2月1日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つマタニティ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳美人モデル「神々しい美しさ」ふっくらお腹際立つマタニティ姿
ラブリは「ジュエリーの名前は『mother』です」とつづり、ジュエリーショップとのコラボレーションを報告。コラボレーションジュエリーの撮影ショットを複数枚公開しており、首元に黒いチョーカーと白いニットカーディガンを合わせてふっくらとしたお腹を出して目線を下に向けた自然体な姿を披露している。
この投稿には「雰囲気が素敵」「優しい空気感」「見ていて落ち着く」「自然体が印象的」「世界観が伝わる」「母の表情」「神々しい美しさ」などの反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
