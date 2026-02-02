「王の帰還」を証明…EXO、新曲『Crown』で音楽番組5冠達成！“番組出演なし”でグランドスラム

EXOが、新曲『Crown』で見事音楽番組1位を制覇し、「王の帰還」を感じさせた。

EXOは、8thフルアルバムのタイトル曲『Crown』で、1月28日の『SHOW CHAMPION』を皮切りに、『M COUNTDOWN』、『ミュージックバンク』、『ショー！音楽中心』、そして2月1日の『人気歌謡』まで、主要な韓国音楽番組ですべて1位を獲得。驚くべきことに、一度も番組に出演することなく5冠に輝き、グランドスラムを達成するという快挙を成し遂げた。

この輝かしい結果を受け、メンバーたちは「今回のアルバムを通じて、グループの合言葉である『WE ARE ONE』のように、EXOとEXO-L（ファン名）が一つになったことを感じました。ファンの皆さんの愛と僕たちの真心が世界に届いたようで、いつになく幸せです。EXO-LがいるからこそEXOが存在します。僕たちが一緒なら何でもできるという確信が持てました。常に感謝の気持ちを忘れず、良い姿で恩返ししていきます」と、ファンへの熱い想いを語った。

（写真提供＝SMエンターテインメント）EXO

タイトル曲『Crown』は、トラップ、ヘビーメタル、そしてEDMを融合させ、ジャンルの境界を超えたハードダンス曲。大切な存在を「王冠」に例え、すべてを懸けて守り抜くという切実な想いが込められている。SMエンターテインメントの伝統である「SMPスタイル」を継承したパワフルなパフォーマンスも、多くのファンを魅了する要因となっている。

2年6カ月ぶりの新譜となった今回のアルバムは、1月19日のリリース直後から世界中で爆発的な反応を呼んだ。iTunesのトップアルバムチャートで世界47地域1位を記録したほか、中国の主要音源プラットフォームでも週間1位を独占。さらに韓国内のHANTEOやCIRCLEチャートでも首位を席巻するなど、衰えぬグローバルな人気を証明した。

快進撃を続けるEXOは、来る4月10日〜12日の3日間、ソウル・KSPO DOMEにて、6度目の単独コンサートツアー『EXO PLANET #6 - EXhOrizon』の幕を上げる。

（記事提供＝OSEN）