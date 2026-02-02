DMM通販にて、プラモデルやおもちゃがお得に買える「ホビー・おもちゃ 最大50%ポイント還元キャンペーン」を開催している。キャンペーン期間は2月27日15時まで。

本キャンペーンは、プラモデルやフィギュア、トイガン、鉄道模型、ラジコンなどのホビー商品を対象にしたキャンペーンで、対象商品を購入すると最大50%分のポイントが還元される内容となっている。

対象商品には、BANDAI SPIRITSのガンプラ「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム」、コトブキヤのプラモデル「PUNI☆MOFU 黒マオ」、マックスファクトリーのプラモデル「PLAMAX BP-02 ソフィア・F・シャーリング 虎アーマーVer.」、「遊☆戯☆王」のプラモデル「Figure-rise Standard Amplified-三幻神降臨- オベリスクの巨神兵」、フリーイングのフィギュア「B-style アズールレーン チャパエフ 白騎兵の休日」、東京マルイのガスガン「リコリス・リコイル・コラボモデル『千束の銃』」など、様々な商品がラインナップしている。

また本キャンペーン限定で、コトブキヤの美少女プラモセット「FAガールセット紅」や「FAガールセット蒼」のほか、グッドスマイルカンパニーの美少女プラモセット「グッスマ美プラセット」、KADOKAWAの美少女プラモセット「カドプラDX×3セット」、BANDAI SPIRITSのプラモデルセット「30MLセット」など、お得なセット商品も用意されている。

なお今回のキャンペーンで付与されるポイントは、発行日翌月までの期間限定ポイントとなっているほか、指定の支払い方法（クレジットカード/PayPay/DMMポイント）で購入した場合にポイントが付与される。

「ホビー・おもちゃ 最大50%ポイント還元キャンペーン」対象商品（一部抜粋）

「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム」

「PUNI☆MOFU 黒マオ」

「PLAMAX BP-02 ソフィア・F・シャーリング 虎アーマーVer.」

「Figure-rise Standard Amplified-三幻神降臨- オベリスクの巨神兵」

「B-style アズールレーン チャパエフ 白騎兵の休日」

「リコリス・リコイル・コラボモデル『千束の銃』」

(C)KOTOBUKIYA

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C)ＴＯＭＹ

(C)創通・サンライズ

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

(C)高峰ナダレ

(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・ KONAMI

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11