アクションフィギュアシリーズ「オルタードナノ」の新アイテム「AN-04 Alt DELTA RING＜デルタリング＞」が2月に予約開始
【AN-04 Alt DELTA RING<デルタリング>】 2月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、完成品アクションフィギュア「AN-04 Alt DELTA RING<デルタリング>」を2月に予約受付を開始する。
本商品は完成品アクションフィギュア「ALTERED NANO/オルタードナノ」の新アイテム。全長約10cmのアクションフィギュアで、「AN-04 Alt DELTA RING<デルタリング>」は素顔が出た頭部や大型のライフルを手にした姿が衣装的なデザインとなっている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- T-SPARK 公式 (@tspark_official) February 2, 2026
完成品アクションフィギュアシリーズ
ALTERED NANO/オルタードナノ
NEXT NEW ITEM
AN-04 Alt DELTA RING<デルタリング>
2026年2月予約開始
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ #オルタードナノ#ALTEREDNANO pic.twitter.com/BtTyGsojvS
(C) T O M Y