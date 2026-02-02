【AN-04 Alt DELTA RING<デルタリング>】 2月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、完成品アクションフィギュア「AN-04 Alt DELTA RING<デルタリング>」を2月に予約受付を開始する。

本商品は完成品アクションフィギュア「ALTERED NANO/オルタードナノ」の新アイテム。全長約10cmのアクションフィギュアで、「AN-04 Alt DELTA RING<デルタリング>」は素顔が出た頭部や大型のライフルを手にした姿が衣装的なデザインとなっている。

(C) T O M Y