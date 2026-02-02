週明け２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１０２．２０ポイント（２．４８％）安の４０１５．７５ポイントと続落した。

中国景況感の悪化が嫌気される流れ。週末に公表された１月の中国製造業ＰＭＩ（国家統計局などによる）は４９．３に低迷し、景況判断の境目となる５０を２カ月ぶりに割り込んでいる。前月実績と市場予想（ともに５０．１）を大幅に下回った。非製造業ＰＭＩも節目割れの４９．４という結果。改善予想（５０．３）に反し、前月前月実績（５０．２）を下回っている。資源相場の急落も逆風だ。２日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では主要な非鉄金属の先物が大幅に値下がりし、金先物価格も連日で急落。また、ＷＴＩ原油先物も時間外取引で下げ幅を広げている。一方、取引時間中に発表された民間集計の製造業ＰＭＩは予想を上回り、前月に続き節目の５０を超過したが、特段の材料とはならなかった。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、産金・非鉄、石油・石炭など資源関連の下げが目立つ。中金黄金（６００４８９／ＳＨ）と山東黄金（６００５４７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が８．８％安、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）と中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が９．２％安、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が５．６％安、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が３．１％安、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が４．１％安で引けた。

ハイテク株も急落。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）と携帯端末ＯＤＭ（開発・製造受託サービス）の聞泰科技（６００７４５／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が８．１％安、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が６．３％安で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中国政府系半導体企業の華潤微電子（６８８３９６／ＳＨ）が７．２％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は３．９％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。不動産株、医薬株、通信・メディア株、保険株、自動車株、公益株、インフラ関連株なども売られた。

半面、銀行株はしっかり。中信銀行（６０１９９８／ＳＨ）が２．６％、上海銀行（６０１２２９／ＳＨ）が１．６％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．０％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）と興業銀行（６０１１６６／ＳＨ）がそろって０．９％ずつ上昇した。酒造・食品飲料株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．８７ポイント（１．８４％）安の２５９．５２ポイント、深センＢ株指数が１９．０７ポイント（１．５３％）安の１２２６．８８ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）