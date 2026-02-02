“サレ妻”内田理央、“夫を寝取った”中村ゆりかと2ショット『略奪奪婚』で共演
俳優の内田理央が2日までに、自身のインスタグラムを更新。“夫を寝取った”中村ゆりかとの2ショットを公開した。
【写真】“サレ妻”が“夫を寝取った”女と…ドラマでは見られない笑顔を見せる内田理央＆中村ゆりか
内田と中村は、テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）で共演している。内田は「連載 #金曜日の肉とだーりお 今回は特別に…」と投稿。「放送中のドラマ略奪奪婚でも一緒の中村ゆりかちゃんとプルコギ鍋〜」とつづった。
続けて「いろんな話をして、体も心もあたたまりました。楽しかったー！ゆりちゃんありがと〜!!!」と結び、ドラマでは見られない笑顔の2ショットを公開した。
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
【写真】“サレ妻”が“夫を寝取った”女と…ドラマでは見られない笑顔を見せる内田理央＆中村ゆりか
内田と中村は、テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）で共演している。内田は「連載 #金曜日の肉とだーりお 今回は特別に…」と投稿。「放送中のドラマ略奪奪婚でも一緒の中村ゆりかちゃんとプルコギ鍋〜」とつづった。
続けて「いろんな話をして、体も心もあたたまりました。楽しかったー！ゆりちゃんありがと〜!!!」と結び、ドラマでは見られない笑顔の2ショットを公開した。
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。