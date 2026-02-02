LEPSIM×チロルチョコ♡笑顔が広がる大人可愛いコラボが全国発売

大人の女性の日常に寄り添うLEPSIMから、思わず笑顔になれるスペシャルなコラボレーションが登場します。おなじみのチロルチョコとタッグを組み、「笑顔」をテーマにしたアイテムが全国のレプシィム店舗で発売♪ファッションとライフスタイルに遊び心をプラスするデザインは、着るだけで気分が明るくなるものばかり。前回好評だったアイテムの再登場もあり、ファン必見のラインアップです。

笑顔がテーマの特別イラスト

今回のコラボレーションでは、人気イラストレーターMonkey Studio(モンキースタジオ)さんが描き下ろしたオリジナルイラストを使用。

チロルチョコの「あなたを笑顔にする」という想いと、LEPSIMが提案する大人女性のライフスタイルが重なり、見るたびに心がほっとするデザインに仕上がっています。

キャッチーながらも派手すぎず、毎日のコーディネートやお部屋に自然になじむのが魅力です。

着回し力抜群のウェアアイテム

【チロルチョコ×LEPSIM】イラストBIGパーカーは、オーバーサイズでボトムを選ばず着やすい一枚。価格は5,990円、カラーはナチュラル/スミクロ、サイズはFREEです。

【チロルチョコ×LEPSIM】イラストイージーパンツは、リラックス感のあるシルエットでデイリー使いに最適。価格は7,990円、カラーはナチュラル/スミクロ、サイズはFREE。

さらに、【チロルチョコ×LEPSIM】アソートクルースウェットは、描き下ろし2種に加え、前回人気だったブラウンを含むナチュラル/スミクロ/ブラウンの3色展開。

価格は5,990円、サイズはFREEです。

お部屋でも楽しめるクッション

ファッションだけでなく、ライフスタイルアイテムとして注目したいのが【チロルチョコ×LEPSIM】イラストクッション。

笑顔をテーマにしたイラストが表面に、裏面はビビッドなカラーでアクセントを効かせています。価格は3,990円、カラーはナチュラル/ブラウン。

ソファやベッドに置くだけで、空間がぱっと明るくなるアイテムです。

毎日に遊び心と笑顔をプラス♡

LEPSIMとチロルチョコが届ける今回のコラボレーションは、大人の女性が肩の力を抜いて楽しめるアイテムが勢ぞろい。

着る人も、見る人も笑顔になれるデザインは、日常に小さなときめきを添えてくれます♪

全国のレプシィム店舗や公式WEBストアで展開されるので、ぜひお気に入りを見つけて、自分らしいスタイルを楽しんでみてください。