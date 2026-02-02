【佐藤雅昭の芸能楽書き帳】長い歴史を誇る老舗の映画賞、毎日映画コンクールとキネマ旬報ベスト・テンこそ他の作品に大賞と1位の座を譲ったが、紛れもなく2025年を代表する1本となったのは李相日監督（52）の「国宝」だろう。昨年6月に公開されてロングランを続け、邦画実写の興収記録を更新中で、まもなく200億円も超える。

《ちなみに第80回毎日映画コンクールの日本映画大賞は吉田大八監督（62）の「敵」、第99回キネ旬第1位は三宅唱監督（41）の「旅と日々」だった》

毎日映コンでは監督賞を受賞。スポーツ7紙の映画記者で構成される東京映画記者会が選ぶブルーリボン賞では見事に作品賞に選出されている。

1月14日、公開に向けてキャンペーンに出掛けていた米国から帰国したばかりの李監督に受賞の感想を聞いた。10時間を超えるフライト、当然疲れているはずだが、丁寧に取材に応じてくれた。

米アカデミー賞でもメーキャップ＆ヘアメイク賞の最終候補に残り、期待は高まるばかり。「日本では血筋とと血筋を持たない者の対比で見られることが多いが、向こう（米国）では歌舞伎俳優という芸術家の生き方についての共感、関心の方が大きかった」と話し、昨年11月から3度目の渡米で、「行く度に期待感が大きくなり、今回も情熱的に受け止めてくれた」と手応えを感じてきた。

そのうえ「スクリーンで観るべき映画を久しぶりに観た。映像の美しさ、俳優たちのお芝居、音響など、すべての要素を堪能できた。そういった声をいただいた」と笑顔で振り返った。

吉田修一氏の小説の映像化に挑んだ。劇場公開された10本目の長編だ。「興行的に当たる要素は1つも無いというか、難しいと思っていた。歌舞伎の世界を描いた作品は溝口健二監督の『残菊物語』くらいしかありませんが、それは（題材として）難しいからです。ましてや、（（『国宝』は）映画俳優が歌舞伎を演じている。果たしてモノになるのか…」と、正直不安は尽きなかったようだ。

そんな心配は結果、杞憂に終わる。主演の吉沢亮（32）を「努力を惜しまない。当然苦しいはずだが、いっさい見せない。覚悟を見た」と絶賛。米国では「俳優たちをさらに美しく映画的に見せるスタッフの技術の高さにも関心が及んでいた」と明かした。

興収200億円はさすがに予想はしていなかったという。「宝くじで1000万円当たったら、それは実感があるでしょうが、200億円は…」と苦笑い。「歌舞伎という題材に相当高いポテンシャルがあって、歴史の深さ、いまだに存続している、自分たちの宝を掘り起こされたという目覚めがあったのでは」と大ヒットの要因を分析。「舞台の美しさ、ヒューマンドラマ、家族の物語、友情、いろんなエレメントがふんだんに入っていて、そういった文芸作品を映画館で観ることで、より浴びるような体験が出来るってことに気づいてくれたのであればうれしい」と続けた。そして「松竹の人も喜んでくれている」と相好を崩した。

作品賞、個人賞含めて既に50以上の勲章を手にした李監督。「疑り深くて、なかなか本心を出さずに、いつもどこかで怯えていて、いい人間になりたいと思っている性格」と自身を分析するが、次作については「やってみたことのないジャンルに絞っている」と穏やかな表情で語った。