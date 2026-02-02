¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¯¤ó¡¢¥®¥Í¥¹Ç§Äê¡¡À¤³¦½é¤ÎÎÌ»º¿Í·¿¥í¥Ü
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï2Æü¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬¡ÖÀ¤³¦½é¤ÎÎÌ»º·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë»Ñ¤ä¿È¤Ö¤ê¤«¤é¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¯¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¼Ò¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï2014Ç¯6·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹121¥»¥ó¥Á¤Ç¥«¥á¥é¤ä¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Î°ÆÆâÌò¤ä²ð¸î¸½¾ì¤Ç¹âÎð¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤ËÆ°¤¤ä²ñÏÃ¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç»È¤¦Îã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£