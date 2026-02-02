一生付き合わなければいけない病気「膠原病」にかかった38歳独身・麦巻さとこ。病気によって仕事も生活も一変してしまうも、団地の住人に見守られながら、穏やかな日々のなかで自分なりの幸せをみつけていく――。2025年に放送された桜井ユキさん主演のNHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』（原作・水凪トリさん）。この夏、NHK総合とBSP４Kでスペシャルドラマが放送されることが決定した。

とっておきのエピソード

健康、仕事、マンション、将来設計…色々なくした主人公、麦巻さとこ。 マイナスから始まった暮らしの中で、手に入れたのは… 日常のこぼれそうな“しあわせ”をふたたび描く。



一生付き合わなくてはならない病気にかかったことから生活が一変。麦巻さとこ（桜井ユキ）は会社を辞め、新しい住まい探しを余儀なくされる。見つけたのは築45年の団地。隣に住む大家の美山鈴（加賀まりこ）と、訳あり“料理番”の司（宮沢氷魚）を通じて、さとこは食事で体調を整える、薬膳と出会う――。

地味だけど身体（からだ）においしそうな薬膳料理と、たおやかな団地や職場の人間関係を通して心身を取り戻していったさとこは、身近にあった自分次第のしあわせに気づいていき――。

昨春、ドラマ10で描いたそんな1年半の物語。そのさなかで語られなかったとっておきのエピソードを1話のスペシャルドラマになる。



桜井ユキさんはじめ、主要キャストがコメントを発表した。

麦巻さとこ役：桜井ユキさんのコメント

「しあわせは食べて寝て待て」の世界観を再び皆様と共有出来る事。そして、再び麦巻さとこを演じられる事、心から嬉しく思います。

以前の放送時期を経て、皆様からいただいたお言葉、感想が嬉しくて温かくて、この想いをどこにぶつけたらいいんだろう！と嬉しく悶えていたところだったので、お話を聞いた時は歓喜しました。

少し時間は空きましたが、皆さまが心地良いと感じてくださったあの団地での暮らしの空気感、薬膳料理の温かさを再び存分に味わっていただけるよう、スタッフ、キャストと共に楽しんで撮影に臨みたいと思います。

放送まで、食べて、寝て、お待ちください！

羽白司役 ：宮沢氷魚さんのコメント

この度、スペシャルドラマとしてもう一度「しあわせは食べて寝て待て」を皆様にお届けできることを嬉しく思います。



たくさんの方からの続編の希望や、応援から実現したと思っています。多くの方の日常に寄り添ったこの作品の穏やかな世界観と登場人物の魅力をお届けしたいです。

昨年の放送を楽しんでくださった方も、今回初めてご覧になる方も楽しんでいただける作品づくりと素敵な「司」をしっかりと演じ切りたいです。

お楽しみに！

美山鈴役 ：加賀まりこさんのコメント

鈴さんはきっと、大往生の人だ！！

管につながれることもなく、食べたり飲んだり制限もなくさとこさんや司や、近所の人たちに囲まれ、穏やかに目を閉じる。



もういっぺん鈴さんを演（や）れると聞いたとき、何故か彼女の逝き方を考えていた。ご近所アイドルの鈴さんは、絶対に自宅なのだ。

私は自分の「生の最後」を死ぬ直前まで、ちゃんと生きたいと願っているが、鈴さんはいとも軽やかに、生きて、棺桶まで歩いていくだろう！うーん、憧れる！