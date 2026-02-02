三重県らしさを感じる「三重県のお土産」ランキング！ 2位「松阪牛 しぐれ煮」を抑えた1位は？【2026年調査】
この地には、その土地の個性を映し出した素敵なお土産が数多く存在します。受け取った瞬間に現地の景色が浮かぶような、情緒溢れるラインナップに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、三重県らしさを感じる「三重県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「松阪牛に砂糖や生姜や醤油で甘辛い味付けがしてあり、お弁当おかずにもなりますし、酒のあてにもなります」（60代男性／兵庫県）、「松坂牛というブランドが贅沢感と三重らしさを強く感じるため」（30代男性／神奈川県）、「全国で有名な松阪牛。知らない人はいない名品」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「柔らかい餅に上品なこしあんがたっぷり乗っていて、食べるとほっと心が温まるから好き」（30代男性／埼玉県）、「伊勢神宮への参拝とセットで語られる、三重県が世界に誇る銘菓だと思います」（40代男性／宮城県）、「1番美味しく地元ですがこれが1番もらうと嬉しい」（40代男性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：松阪牛 しぐれ煮（松坂まるよし）／40票2位は、日本屈指のブランド牛・松阪牛を使用した「しぐれ煮」です。精肉店ならではの厳選された肉を、生姜を効かせて甘く炊き上げた逸品は、まさに三重が誇る贅沢の極み。ご飯の供やお酒の肴として、三重県の食の豊かさを象徴する高級感あふれるお土産です。
1位：赤福（赤福）／162票圧倒的な支持で1位に輝いたのは、伊勢名物「赤福」です。餅の上にこし餡をのせた形は、五十鈴川のせせらぎを表現したもの。伊勢神宮参拝の定番として江戸時代から愛され続けるこの味は、三重県を訪れたら外せない、まさに県民の誇りとも言える存在です。
