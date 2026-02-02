¡Ö¤Î¤ê¥Ô¡¼ÅÁÀâ¤Ë¶ÄÅ·¡×54ºÐ¤Î¼ò°æË¡»Ò¡¢71ºÐ¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§à¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öµ×¡¹¤ËTV¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¶½Ì£ÄÅ¡¹¡×¤ÎÀ¼
±ýÇ¯¤Î¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡½÷Í¥¤Î¼ò°æË¡»Ò(54)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú Èþ¤·¤¤¥á¥·¡¡º£²ó¤Ïà¤Î¤ê¥Ô¡¼á¤Î°¦¾Î¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¸½ºß¤âÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼ò°æË¡»Ò¡Ä¡×¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉTHE ALFEE¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§(71)¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎÏÃ¤äÉÙ»Î»³¤Î8¹çÌÜ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×!?»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ê¥Ô¡¼ÅÁÀâ¤Ë¹â¸«ÂôÍÍ¤â¶ÄÅ·¡×¤È¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¹â¸«Âô¤È¸ª¤ò´ó¤»¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡ÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÎÏÃ¤È¤Ï¡©¶½Ì£ÄÅ¡¹¡×¡Ö¤Î¤ê¤Ô¡¼ÅÁÀâ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¹â¸«Âô¤µ¤ó¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªµ×¡¹¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¤ê¥Ô¡¼¤µ¤ó¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£