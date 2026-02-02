お笑いタレント・江頭2:50（60）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。反響を呼んでいる。

動画では江頭の自宅に女優・二階堂ふみ（31）が突撃訪問。写真家としても活動し、数々の写真集を手掛けている二階堂が、江頭に還暦記念写真集をオファーする様子が公開された。

部屋にあがった二階堂は、江頭に「どうぞどうぞ！」と促され、江頭が普段寝ている布団の上に。正座で座ると、江頭やYouTubeスタッフらへの手土産を手渡し、持参した作品も披露。江頭写真集の構想をプレゼンした。

江頭は、オファーを一旦保留するも、二階堂にお手製のブリしゃぶをごちそうしながらトーク。二階堂は江頭の下ネタにも動じることなく、鍋をおいしそうに食べ、丁寧に相づち。江頭は結局オファーを快諾した。

この様子に江頭ファンが反応。コメント欄には「エガちゃんの家で普通に鍋食べる女優二階堂ふみ！これだけで人柄の良さがわかるねぇ！」「二階堂さん、言葉遣いと対応が丁寧だ。こりゃあカズレーザーも惚れるよな」「二階堂さん、えがちゃんの普段寝てる布団に座ったり、同じ鍋を取り箸なしで一緒にモリモリ食べたり、好感しかない」「マジかよ！もう！二階堂さんも好きになっちゃうわ！」「いろいろな意味で二階堂ふみ、凄いわ」など絶賛の声が寄せられた。