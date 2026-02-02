【節分】シャトレーゼの限定スイーツ…“子どもに優しい”赤鬼・青鬼 恵方巻もふんわり仕上げ
菓子専門店「シャトレーゼ」は、鬼や恵方巻など節分をモチーフにした「節分スイーツ」を2月1〜3日に数量限定・期間限定で販売する。
【写真】シャトレーゼの節分スイーツ かわいすぎる「青鬼太郎」、ココアスポンジの「恵方巻ロール」
■節分 赤鬼太郎
節分の「赤鬼」をイメージしたスイーツ。ホワイトチョコチップと酸味のあるダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを、ほんのり甘酸っぱい苺クリームで包み、レモンクリームやチョコレートで鬼の顔を作った。青鬼と食べ比べて楽しむのもおすすめ。
価格：408円（税込440円）
販売期間：2月1日（日）〜 2月3日（火）
■節分 青鬼太郎
節分の「青鬼」をイメージしたスイーツ。りんごクリームに、マシュマロと酸味のあるりんごゼリー入りソース、食感のアクセントとしてアーモンドクッキークランチとホワイトチョコチップを混ぜ込み、さっぱりとした口どけの良いヨーグルトクリームと組み合わせた。子どもも安心して楽しめる優しい味わい。
価格：408円（税込440円）
販売期間：2月1日（日）〜 2月3日（火）
■節分 恵方巻ロール
ふんわり焼き上げたココアスポンジで、苺、キウイ、りんごシロップ漬け、カスタードクリーム、ホイップクリームを巻き、恵方巻に見立てたロールケーキ。北海道産純生クリームを使用したミルク感たっぷりのホイップクリームと、色とりどりで甘酸っぱいフルーツのおいしさを味わえる。
※デザインが多少異なる場合あり
価格：1000円（税込1080円）
販売期間：2月1日（日）〜 2月3日（火）
