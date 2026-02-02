2022年放送のNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」などで知られる女優・高田夏帆（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。韓国に短期留学中であることを報告した。

高田は「韓国へ1ケ月留学中」と切り出し、「人生で1番勉強していてお尻が痛い 毎週月曜日はテストの日、91.5点取った日もある 人生で1番の高得点 塾と学校のハーフみたいな場所だけど校外学習がちゃんとあって笑っちゃう この前はテコンドーしたヨ」と充実の留学生活について明かした。

「日本語話せる先生が1人もいないから韓国語と英語で進んでいく授業 最初は何言ってるかわからなくて挫けそうになったけど今では日本の当たり前を気にしなくていいのが楽ちん オーストラリアの子と日本人の私は韓国語で話すし台湾の子と日本人の私は韓国語で話す 今の暮らしの普通」ともつづった。

短期留学を決意した理由について「30歳になる前に何か少し特別なことをしたかったんだと思う 何かやりたくなった時に動ける身軽さ、私の人生は私が選択してゆく、そういうのを確認したかったんだと思う」と説明していた。