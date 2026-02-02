BTS・V、銀座駅に期間限定で登場 「パラダイスシティ」のビジュアル広告を世界初公開
7人組グループ・BTSのVが公式アンバサダーを務める韓国のアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」の駅構内広告が、きょう2日から8日までの期間で、東京・銀座駅構内に展開される。
【写真】銀座駅にBTS・Vがたくさん！
パラダイスシティは、3000点以上のアート作品が点在する空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネスなど静と動の多層的な体験を通じて、訪れる人の感性をひらく、韓国最大級の統合型リゾート。
本広告は、ブランドメッセージ「FEEL YOUR PARADISE-それは、夢のような韓国」の世界観を表現。音楽活動にとどまらず、アートやファッションの分野でも独自の感性を発信し続けるBTS・Vを起用。ジャンルの枠を越えて表現を広げるVの姿勢が、アートとエンタテインメント、そして感性を刺激する体験を大切にするパラダイスシティの世界観と重なり合い、今回のビジュアル広告が実現した。
アートとエンタテインメントが交差する静けさと高揚感が共存するムードの中で、Vの自然体でありながらも芯のある佇まいを切り取り、“旅先で自分自身を解き放ち、感性をひらく”という、パラダイスシティならではの体験価値を表現している。
なお、敷地内にある屋内型テーマパーク「ワンダーボックス」を背景にしたビジュアルは、今回の銀座駅構内での広告展開にて世界初公開となる。メリーゴーラウンドとともに軽やかに切り取られた、無邪気さと解放感がにじむVの表情は、ファンならずとも必見の仕上がりとなっている。
■ビジュアル広告 概要
掲出期間：2月2日（月）〜2月8日（日）
掲出場所：東京・銀座駅構内 東京メトロ銀座駅柱巻広告
