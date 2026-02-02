俳優の真木よう子が１日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」に出演。４３歳で第２子を出産したばかりだが、高齢ママの赤裸々あるあるを語った。

真木は昨年７月に第２子妊娠を発表した時に事実婚のパートナーは俳優の葛飾心であると伝えられていたが、改めてこの番組でパートナーが葛飾であることを紹介。昨年１２月２４日にＹｏｕＴｕｂｅで第２子出産を発表しており、幸せいっぱいの表情で登場した。

高齢ママあるあるとして「老眼がプラスされて、赤ちゃんの爪切りは勘でいくしかない。もともと（赤ちゃんの爪は）ちっちゃいし、ボヤーってなるから。パートナーに丸投げ」と笑わせた。

長女は１６歳だが、妹ができたことには「妊娠したよと伝えたときは長女は複雑だったと思う。思春期だったので。お父さんがパートナーで違う人だし」と振り返った。

ただ、いざ出産したら「全然。赤ちゃんみたらさすが女の子だなって。すごくかわいがってくれて。パートナーと同じぐらい頼りになる」と、妹を思いきり可愛がってくれると感謝。

パートナーの葛飾についても「１６歳年下。２７歳になったのかな。目の保養。長男みたいになってるから。自分の２６歳の時と比べて、できなくて当たり前だよねって」と、関係性を明かしていた。