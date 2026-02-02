２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・東上野の路上で１月２９日夜、男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、同月３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。車の中に約１億９０００万円入りのスーツケースがあったというこの人物が香港到着後にも再度襲撃され、約５８００万円を奪われた３つの事件について報じた。

香港で逮捕された６人の中に羽田空港の事件では被害者だった内通者がいた、羽田空港での被害者の１人は昨年１１月にも約１億円の強盗被害に遭っていたなどの新たな展開も加わる中、コメンテーターで出演のお笑いタレント・大久保佳代子は「こんなことがあるんだっていう…。大金を現金で持ち歩く両替商ってお仕事がまずピンと来ないなっていうのと…」とまず発言。

その上で「日本人の内通者と思われる人が逮捕されてますけど、じゃあ、その人と（被害者の）社長が、どこで結びついて入り込めたというか、ちょっと複雑過ぎて」と続けていた。