『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』「クスィーガンダム」がカトキハジメ氏監修で立体化
バンダイスピリッツは、1月30日公開の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月2日(月) 16時より予約受付開始、2026年8月発送予定。
Ka signatureより、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』に登場する、「クスィーガンダム」が登場。
カトキハジメ氏監修による、緻密な造形と彩色により劇中さながらの「クスィーガンダム」が立体化。新規武装や手首パーツも付属し、多彩なポージングが再現できる。
(C)創通・サンライズ
