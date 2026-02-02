【受験生の夜食にも】包丁いらず＆レンチンで。頭もスッキリ冴える『梅たまうどん』

受験の追い込み期間。レンチンでさっと作れる夜食が、がんばる受験生の味方です。

冷凍うどんに溶き卵を回しかけてチンするだけで、あつあつの『梅たまうどん』が完成。白だしのすっきりしたつゆに、梅干しの酸味がほどよいアクセント。勉強の合間や、食欲が落ちがちなときにもうれしい一杯です。

『梅たまうどん』のレシピ

材料（1人分）

冷凍うどん……1玉（約200g）

卵……1個

〈A〉

水……1と1/4カップ

白だし……大さじ2

梅干し（塩分10％）……1個

三つ葉……1本

作り方

（1）三つ葉は長さ3cmに切る。ボールに卵を割りほぐす。 溶き卵はうどんにまんべんなくかかるように、全体に回しかけます。

（2）耐熱の器に〈A〉を入れ、うどんを凍ったままのせる（汁に浸らなくてもOK）。溶き卵を回しかけてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱する。

（3）全体を混ぜ、梅干し、三つ葉をのせる。

POINT

梅干しを少しずつほぐしながら食べるのがおすすめ。食欲があまりないときにもぴったりのメニューです。

材料を入れたら、あとはレンジにおまかせ。手間ひまかけずに作れて、お腹をやさしく満たしてくれます。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）