

陸上 黒田朝日 選手（21）

岡山県のテレビ局や新聞社の記者が2025年スポーツの分野で活躍した選手や団体を選ぶ、「岡山スポーツ賞」の受賞者が決まりました。

個人賞には「ブレイキン」の世界最高峰の大会で初優勝を収めたISSINこと菱川一心選手や卓球・インターハイ女子シングルスで優勝を果たした山陽学園の面手凛選手のほか。

箱根駅伝で話題を呼んだ陸上の黒田朝日選手、インターハイ女子走り高跳びで頂点に立った倉敷商業の秋岡里緒選手。テニスの全日本選手権・女子シングルスで優勝の岡村恭香選手の5人が選ばれました。

また団体賞には全国中学駅伝3連覇を達成した京山中の陸上部女子のほか、井原高校の新体操部や環太平洋大学女子柔道部の3団体が選ばれました。

功労賞には自転車BMXフリースタイル・パークで活躍し、2025年に第一線を退いた大池水杜さん、ファジアーノ岡山を選手・コーチとして長年支えた梁圭史さんに贈られます。

表彰式は2月25日に行われます。

【受賞者一覧】

◇団体賞

・柔道 環太平洋大女子柔道部 全日本学生優勝大会・全日本学生体重別団体優勝大会で優勝

・新体操 井原高男子 選抜・インターハイ・国スポと高校3冠を成し遂げる

・陸上 京山中陸上部女子チーム 全国中学校駅伝で史上3校目となる3連覇

◇個人賞

・陸上 黒田朝日選手（青山学院大 岡山市出身） 箱根駅伝で快走、マラソンでも日本学生記録を更新

・ブレイキン ISSINこと菱川一心選手（岡山市出身） 世界最高峰大会「レッドブルBC One」で初優勝、世界選手権で銀メダル

・テニス 岡村恭香選手（橋本総業 倉敷市出身） 全日本選手権女子シングルス初優勝

・卓球 面手凛選手 （山陽学園高 玉野市出身） インターハイ女子シングルス岡山県勢史上2人目の優勝

・陸上 秋岡里緒選手（倉敷商業高 競技本格的に開始は高校入学後ながらインターハイ女子走り高跳びで優勝

◇功労賞

・自転車BMXフリースタイル・パーク 大池水杜さん（岡山市在住） 国内女子のパイオニアとして東京五輪7位入賞など、2025年限りで第一線を退く

・サッカー 梁圭史さん（倉敷市出身） ファジアーノ岡山に選手・コーチなどとして通算21年間尽力、2026年からJ2・湘南のコーチに