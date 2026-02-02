【前後編の前編／後編を読む】長すぎる髪の少女、聞きなれない異国の声…昼夜を問わず“怪異”が押し寄せる60歳男性が明かす体験集

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、「心霊引き寄せ体質」である60歳男性の話を紹介する。

＊＊＊

一般的に、引き寄せ体質と言えば、ポジティブな思考、感情、言葉が自分にとってより良い現実に導くという“引き寄せの法則”を実践できている状態を指す。

しかしながらオカルトや怪談の愛好者の間では、意図せず心霊体験を引き寄せてしまう体質をこう呼ぶことがある。

百物語は100話を語り終えると本物の物の怪が現れる、とされている

マニアの場合は積極的に怪奇現象に遭いたがっている向きも少なくないので、あながち誤用とも言い切れない。

今回はそんな“心霊引き寄せ体質”のタケダさん（仮名）の体験談をご紹介したいと思う。

尚、タケダさんは現在60歳の男性だが、彼の怪異体験のほとんどに女性または子どもが登場する。

前もってさらに申し上げるべきことがあるとすれば、どの話も日常と非日常のあわいでゆらゆらと揺れているような、奇妙に静かな味わいを持っている点だ。

お話の中で誰かが無残に命を落としたり、耐えがたい困難に陥ったりはしない。

では、怖くないかといえば、充分に怖いと私は思う。

10年あまり前のことだが、タケダさんは《百物語》に参加した。

百物語

百物語は、一説によれば中世の御伽衆に端を発するとも言われる伝統的な怪談会だ。

新月の闇夜に100本の灯心を備えた行灯もしくは蝋燭と一枚の鏡を用意して、複数人で集まり、順番に怪談を披露するのだ。

そのとき、1話を終えるごとに1つ灯りを消した後に鏡に自分の顔を映す。

これを100回繰り返して、ついに真の暗闇に包まれたときに、その場に怪が出現すると言われている。

なかなか手間が掛かるものなので、身近で催される機会など滅多にない。

しかし、このときはタケダさんの家のごく近所の寺院で開かれることになった。

そして、たまたま宣伝を見かけて興味を惹かれ、参加してみたのである。

ちなみに彼は大阪府にお住まいだ。

当日、開始時刻の午後8時に間に合うように会場となった本堂に行くと、20人ばかりが集まっていた。

老若男女、さまざまな人がいたが、これから朝の5時まで夜っぴて行う予定だったせいか、一様に気合の入った表情をしている。

タケダさんも事前に怪談をいくつも用意して、自分の番を待ちかまえていた。

引き戸の向こう

クジ引きで話し順を決めて車座になると、死者の世界は現世の裏返しだとする“逆さごと”のきまりに準じて、時計回りではなく、その反対の左回りに話していった。

1人ずつ怪談を語っては、鏡を手に取って顔を映す。

どんどん話していったが何も起きないまま、蝋燭の火だけが減ってゆく。

やがて未明になった。

「今、そこの引き戸がガタガタいいましたよね？」

96話目を話し終えた若い女性が、かたわらを指差して言い、全員の顔を見渡した。

タケダさんは皆の顔色を窺ったが、残った蝋燭4本の明かりは乏しく、表情までは見分けられない。

彼は引き戸が音を立てたようには思えなかった。

誰も答えないので、その女性は残念そうに「うちだけ感じたみたいやなぁ」とつぶやいた。

「あの引き戸の向こうはなんですか？」と誰かが訊ねた。

「本堂の待ち合いです。市松人形が3体置いてあるそうで」と、別の誰かが答えた。

家鳴りじゃない

すると、その途端にギーッと軋むような音が聞こえた。

「家鳴りですね」と、これはタケダさんが指摘した。

ギーッと再び音がした。

「2回目や」と誰かが言った。

ギーッ！

「3回目や！ タケダさん、これは家鳴りじゃないですよ」

タケダさんは「そうですね」と同意を示した。

「怪奇現象だと私も思います」

彼がそう言った直後、本堂全体がグラグラと揺れだした。

阪神淡路大震災のときの記憶がふと蘇るほど、縦に横に、激しく揺すぶられたが、後に確かめてみたら、そのとき地震など起きていなかったのであった。

揺れが収まり、みんなで気を取り直して97話から再開したときはすでに朝陽が差していて、100話まで語り終えても、もうそれ以上、異変は少しも起こらなかった。

しかし市松人形に何の意味があったのは不明だし、揺れた引き戸を指差した女性はいったいどこの誰だったのか……参加者に訊ねて回ってもわからずじまいだったという。

―――

百物語はなんともいえない終わり方を迎えた。

川奈まり子（かわな まりこ）

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。

