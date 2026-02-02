◇プロ野球・巨人春季キャンプ(2日、宮崎)

プロ野球・巨人の石井琢朗二軍監督が、ベテラン選手と若手選手の相乗効果に期待を寄せました。

1日から宮崎で始まった春季キャンプでは、投手はベテランといえる年次になった中川皓太投手が去年と同じく2軍スタート。野手では小林誠司選手、増田大輝選手に浅野翔吾選手らが名を連ねました。

また、新人では冨重英二郎投手に林燦投手、そして野手の藤井健翔選手が入り、幅広いキャリアの選手が参加しています。

石井監督は、キャンプ初日を終え「小林や中川とかそういう経験がある選手もいるので、若い選手はそういう選手を見ながら何を学ぶか、っていうところ。“生きた教材”になる選手もいるので、そういう意味では色々と学びの場ではあるのかな」と二軍キャンプの意義を語りました。

また、二軍キャンプ参加者の中では最年長となる小林選手について「年齢が一番上の選手が一番元気があるというね、そういうところも見習ってもらいたいなと思います」とベテラン選手の貢献に笑顔を見せました。

最後には、ファンに向けて「二軍から一軍の戦力となる選手を一人でも多く輩出できるように頑張っていきたい」と選手の育成を誓いました。