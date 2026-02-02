2日午後、群馬県桐生市の信用金庫に男1人が押し入り現金200万円を奪って逃走する強盗事件がありました。男は現在も逃走中で、警察が行方を追っています。

警察によりますと2日午後1時前桐生市梅田町にある桐生信用金庫梅田出張所で「強盗発生」と従業員の女性から110番通報がありました。

男1人が信用金庫に押し入り、カウンターを乗り越えた上女性従業員に対し片言の日本語で「お金出せ、早くしろ」などと言って現金200万円を奪ったということです。

その際男はけん銃のおもちゃのようなものを見せていたということです。

当時、信用金庫は営業中でしたが客はおらず、中にいた従業員3人にもケガはありませんでした。

男は事件後、車に乗って北の方向に逃走したとみられ、警察が強盗事件として男の行方を追っています。

男の服装の特徴は、黒色系のジャンパーのような上着、グレーか青色系のズボンで、黒色系の目出し帽を着用していたということです。

また男は押し入る際、箱のようなものを持って入り、それを置いていったということで爆発物かどうかを判断するために、爆発物処理班が出動し対応にあたりましたが、その後、危険物ではないと確認がとれたということです。

現場は、JR桐生駅から北東におよそ3キロの住宅などが立ち並ぶ地域です。